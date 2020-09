SSD Galax HOF Extreme : jusqu’à 7 Go/s en lecture séquentielle

Galax présente son nouveau SSD HOF (Hall Of Fame) Extreme en PCIe 4.0. Contrairement au Galax HOF E16 lancé en juin 2019 qui embarque un contrôleur Phison E16, le nouveau venu s’arme d’un contrôleur Phison E18, le PS5018-E18 pour être précis.

Cela lui permet d’atteindre une vitesse de lecture séquentielle de 7 Go/s et une vitesse d’écriture séquentielle de 6,85 Go/s.

De 1 à 4 To

Toujours au format M.2 2280, ce SSD HOF Extreme s’appuie sur de la mémoire flash NAND 3D TCL. Il sera disponible en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Malheureusement, Galax n’a pas précisé la date de commercialisation ni le prix.

Source : OC3D