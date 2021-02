Valve lance Steam China… avec 41 jeux et 12 DLC

Valve a lancé officiellement Steam China. Le catalogue de jeux à disposition des habitants du pays est toutefois restreint : seulement 41 jeux et 12 DLC. En Europe et aux États-Unis, le nombre de titres disponibles sur la plateforme frôle les 50 000.

Comme le mentionne la documentation Steamworks pour les développeurs, il y a quelques critères supplémentaires à respecter pour qu’une création soit acceptée sur le Steam chinois. « Une condition préalable à la publication de jeux sur Steam China est de recevoir l’approbation du gouvernement chinois pour votre jeu. Dès réception de l’approbation, l’éditeur chinois de votre titre recevra un numéro ISBN, qui sera affiché sur la page de votre produit Steam China. Veuillez noter que cette condition préalable ne s’applique pas aux applications autres que les jeux, qui peuvent être directement auto-publiées. »

Steam Controller : l’entreprise Valve condamnée à verser 4 millions de dollars pour viol de brevet

Moins de jeux et moins de fonctionnalités

Par ailleurs, les sociétés étrangères qui souhaitent vendre leurs produits dans le pays doivent passer par un partenaire local. Dans le cas de Valve, c’est Perfect World qui a raflé la mise. Pour les éditeurs, la situation reste floue ; Valve est évasif à ce sujet et promet des informations supplémentaires prochainement. On suppose que ces mesures risquent de freiner l’ajout de nouveaux jeux au catalogue. D’autres restrictions sont présentes, comme l’absence des forums de discussion.

En l’état, les joueurs chinois peuvent déjà s’adonner à des classiques comme Counter Strike Global Offensive et Dota 2 via Steam China. Toutefois, ils peuvent aussi utiliser la version internationale de Steam. Plus complète et ouverte, elle reste pour l’instant accessible dans l’empire du Milieu malgré l’arrivée de Steam China.

Source : PCGamer