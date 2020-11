SteelSeries dévoile sa souris Aerox 3, légère et certifiée IP54

Un modèle filaire et un autre sans fil, avec deux capteurs différents.

SteelSeries a ajouté une nouvelle souris à son catalogue : l’Aerox 3. Celle-ci se décline en version filaire et sans fil. La première pèse 57 grammes, la seconde 66 grammes. Dans les deux cas, la souris mesure 120,55 mm de long, 57,91 mm de large et 21,53 mm / 37,98 mm de haut. Malgré ses alvéoles, cette Aerox est bien protégée contre l’eau et la poussière : selon SteelSeries, elle est même la première souris gaming à bénéficier d’une certification IP54.

Les deux variantes héritent de six boutons et proposent trois zones ARGB indépendantes. La version Wireless se connecte en 2,4 GHz ou en Bluetooth 5.0, pour des autonomies de batterie de 80 heures et 200 heures respectivement selon l’entreprise ; la recharge s’effectue par USB-C. Toujours aux dires de SteelSeries, 15 minutes de charge accorde 40 heures d’autonomie.

TrueMove Air et TrueMove Core

Le capteur diffère selon le modèle. La version sans fil s’appuie sur un capteur optique TrueMove Air de SteelSeries. Celui-ci a une plage de 200 à 18 000 DPI, par incréments de 100 ; l’accélération maximale est de 40 G et la vitesse de 400 IPS. La version filaire se contente pour sa part d’un capteur optique TrueMove Core SteelSeries. La plage DPI va 200 à 8 500, toujours par incréments de 100. L’accélération maximale est de 35 G et la vitesse de 300 IPS.

Comptez 69,99 euros pour l’Aerox 3 et 109,99 euros pour l’Aerox 3 Wireless.