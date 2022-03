Storeva Dock’n Go : recyclez vos anciens SSD et disque durs 2,5″ pour 25 euros

Vous avez récemment upgradé le stockage sur votre ordinateur (fixe ou portable), et il vous reste donc un vieux disque dur ou SSD sur les bras ? Pourquoi ne pas lui donner une seconde vie dans un boîtier externe USB, surtout si ce dernier peut également servir de dock ?

Storeva Dock’n Go, un combo dock et boîtier externe USB

C’est globalement ce que propose le Storeva Dock’n Go, actuellement en promotion chez MacWay à 24,90 euros TTC. Ce boîtier externe est à double usage : il peut être utilisé en tant que support de stockage externe classique en y installant un disque dur ou un SSD au format 2,5 pouces à l’intérieur, ou bien il peut servir de dock, toujours pour accéder à un vieux disque dur ou SSD à ce même format.

Compatible SATA III (6Gbps) et UASP pour améliorer les débits en USB, le Storeva Dock’n Go possède un connecteur USB 3.0 Type-A et peut fonctionner avec Windows XP et toutes les versions plus récentes. Cerise sur le gâteau, le Storeva Dock’n Go est également léger (65 grammes sur la balance) et relativement compact (85 x 9,5 x 14,3 mm). Notez enfin qu’il est disponible « nu » ou bien en bundle avec un disque dur de 1 To ; le prix grimpe alors à 69,90 euros.