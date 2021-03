Synopsys s’attaque déjà au PCI Express 6.0

En novembre 2020, le PCI-SIG a validé la version 0.7 du PCIe 6.0 ; la version 1.0 devrait arriver avant la fin d’année. Néanmoins, la version 0.7 est synonyme d’interface entièrement fonctionnelle ; pas conséquent, les entreprises peuvent commencer à développer des solutions PCIe 6.0. C’est le cas de Synopsys, qui a présenté récemment la première solution PCIe 6.0 complète de l’industrie.

Cette solution DesignWare comprend un contrôleur, une interface physique (PHY) et une IP de vérification. Dans un premier temps, la société cible les secteurs du HPC, de l’IA et du stockage.

64 GT/s par ligne

Pour rappel, le PCIe 6.0 double encore les débits par rapport au PCIe 5.0. Cette interface offre donc un débit de 64 GT/s par ligne, soit 256 Go/s sur 16 lignes. À ce taux de transfert accru s’ajoutent des fonctionnalités telles que la modulation PAM4 (Pulse Amplitude Modulation with 4 level), la FEC (Forward Error Correction), le mode FLIT et l’état d’alimentation L0p.

John Koeter, vice-président senior du marketing et de la stratégie pour la propriété intellectuelle chez Synopsys, déclare : « Les applications avancées de cloud computing, de stockage et d’apprentissage automatique transfèrent d’importantes quantités de données, ce qui oblige les concepteurs à intégrer les dernières interfaces à haut débit avec une latence minimale pour répondre aux exigences de bande passante de ces systèmes. Avec la solution complète DesignWare IP de Synopsys pour PCI Express 6.0, les entreprises peuvent commencer très tôt leurs conceptions basées sur PCIe 6.0 et tirer parti de l’expertise éprouvée de Synopsys et de son leadership établi dans le domaine du PCI Express pour accélérer leur chemin vers le succès du silicium ».

Pour le marché grand public, le PCIe 6.0 ne sera sans doute pas implémenté avant plusieurs années. AMD a introduit la prise en charge du PCIe 4.0 depuis ses Ryzen 3000. Chez Intel, les premiers processeurs à gérer cette interface sont ceux de onzième génération (Tiger Lake pour les plateformes mobiles et Rocket Lake-S pour les PC fixes). Le PCIe 5.0 pourrait toutefois arriver dès la douzième génération, Alder Lake.