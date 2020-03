TeamGroup ajoute des barrettes de 32 Go à ses séries T-Force Vulcan Z et Dark Z

TeamGroup étoffe sa gamme de barrettes mémoire Vulcan Z et Dark Z avec des modules DDR4 de 32 Go. L’entreprise les propose dans des kits de 64 Go. La série Vulcan Z propose des barrettes de type low profile (32 x 140 x 7 mm). Celles de la gamme Dark Z sont plus massives (43,5 x 141 x 8,3 mm). Elles se déclinent en coloris rouge ou gris dans les deux cas.

La gamme Dark Z se limite à des kits de 2 x 32 Go à 3000 MHz. Les timings sont de 16-18-18-38 pour une tension de 1,35 V.

DDR4-2666 et DRR4-3000 pour Vulcan Z

La série Vulcan Z offre plus de choix, avec toujours des kits de 64 Go mais en 2666 MHz et 3000 MHz. Le premier a des timings de 18-18-18-43 et une tension de 1,2 V. Le second, de 16-18-18-38 pour une tension de 1,35 V. La firme n’a pas communiqué les tarifs. La garantie est à vie.

Source : Cowcotland