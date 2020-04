TeamGroup ajoute deux SSD M.2 à sa gamme

Les T-Force Cardea Zero Z330 et Zero Z340, armés d’un dissipateur thermique de moins d’un millimètre d’épaisseur.

Après avoir enrichi ses séries T-Force Vulcan Z et Dark Z avec des barrettes de 32 Go, TeamGroup annonce deux nouveaux SSD PCIe M.2, les T-Force Cardea Zero Z330 et Cardea Zero Z340. Ceux-là ne profitent pas de liquide de refroidissement intégré comme le SSD PCIe M.2 T-Force Cardea Liquid, mais héritent du dissipateur très fin du Cardea Zero Z440 (d’une largeur inférieure à 1 mm). Une solution qui permet d’abaisser les températures de 9 % selon l’entreprise.

En revanche, comme leur désignation le laisse présager, ces deux SSD se contentent d’une interface PCIe 3.0 x4 et non en PCIe 4.0 comme le Cardea Zero Z440.

Les performances des SSD

Les performances sous Crystal Disk Mark pour chaque SSD sont recensées ci-dessous. Le MTBF est de 1 500 000 heures pour le Cardea Zero Z330 et de 2 000 000 d’heures pour le Cardea Zero Z340. La garantie s’étale sur cinq années.