Technos de refroidissement dans le gaming, Acer fait la différence

Pour jouer dans de bonnes conditions, avec une qualité d’image élevée et de nombreuses images par seconde affichées à l’écran pour une meilleure fluidité, les gamers ont besoin d’un ordinateur performant, équipé notamment d’un processeur et d’une carte graphique qui délivrent une importante puissance de calcul.

Bémol : ces composants ont alors besoin de beaucoup d’énergie et dégagent énormément de chaleur, pouvant causer des risques de surchauffe, voire des baisses de performances de la machine. C’est pourquoi il est primordial de ne pas négliger le système de refroidissement. Ces dernières années, de nombreuses technologies de refroidissement intéressantes ont émergé. Le constructeur Acer a particulièrement travaillé sur la question.

AeroBlade™ 3D, les pales les plus fines du monde

La technologie AeroBlade™ 3D Fan de 5ème génération d’Acer repose sur le principe bien connu du ventilateur. Mais toute une série d’optimisations lui permet de se montrer bien plus efficace que les ventirads de la concurrence. Ses pales métalliques (et non en plastique comme habituellement) de seulement 0,08 mm sont les plus fines du monde. Par conséquent, il est possible d’installer plus de pales sur le ventilateur (jusqu’à 89) afin de générer un courant d’air plus aérodynamique et un plus grand flux d’air.

Acer ne s’est toutefois pas arrêté là et a eu l’idée d’intégrer une ailette axiale incurvée le long du bord supérieur de la lame. Une conception qui améliore encore le refroidissement du système. Et avec AeroBlade™ 3D Fan, la vitesse des ventilateurs augmente lorsque le PC doit gérer des tâches lourdes qui le mettent à l’épreuve afin de conserver le même niveau de performances et d’éviter la surchauffe.

Le design du système de refroidissement AeroBlade™ 3D Fan, tout en métal et misant sur la finesse extrême des pâles, lui permet d’agir avec efficacité tout en restant silencieux. Selon les mesures, on constate 26% de bruit en moins qu’avec les ventilateurs en plastique générique habituels.

Forcément on retrouve cette technologie premium sur les meilleurs PC gaming d’Acer, comme ceux de la gamme Predator Helios 500, de véritables brutes de puissance qui peuvent rester au frais grâce au AeroBlade™ 3D Fan. La marque l’intègre aussi sur certains modèles d’ordinateurs dédiés aux professionnels et aux créatifs, qui ont besoin de performances élevées pour réaliser du montage vidéo ou des rendus 3D. Le ConceptD 7 SpatialLabs Edition, les ConceptD 5 et 7 font partie des heureux élus qui embarquent l’AeroBlade™ 3D Fan ainsi que les produits gaming Predator.

CoolBoost, accélérer les ventilateurs à la demande

La technologie Acer CoolBoost™ a la particularité de se reposer sur la présence de deux ventilateurs à l’intérieur du châssis. La conception à quatre sorties d’aération permet une meilleure dissipation de la chaleur et un refroidissement plus efficace de l’appareil.

Enclenché, le mode CoolBoost™ augmente la vitesse des ventilateurs de 10%, ce qui a pour conséquence de refroidir la carte graphique et le processeur de 9% supplémentaires par rapport au mode automatique.

De plus, cette fonction est paramétrable sur les ordinateurs compatibles. Elle dispose de sa propre interface, claire et intuitive, pour surveiller et contrôler en temps réel la température ou la vitesse des ventilateurs.

CoolBoost™ est très utile pour faire souffler une machine qui fait tourner un jeu gourmand. Cette fonctionnalité est disponible par exemple sur les ordinateurs portables Gamer de la série Acer Nitro 5. Car un processeur Intel Core i7 de 11ème génération et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 30XX, c’est très bien, mais de tels composants nécessitent forcément un système de refroidissement à la hauteur.

Vortex Flox, maitriser les flux d’air

Le refroidissement de nos machines ne relève pas que de la responsabilité des ventilateurs ou autres caloducs : le design intrinsèque des appareils joue un rôle important dans la dissipation de la chaleur. C’est là qu’entre en scène la technologie Acer Vortex Flow, qui consiste en des ouvertures latérales pour apporter de l’air plus froid au système, et en une ouverture dorsale pour l’évacuation de l’air chaud. La direction du flux d’air en devient améliorée et on constate alors un net gain de performances.

PowerGem, refroidir les composants

Acer a également développé Predator PowerGem, un substitut à la pâte thermique qui aide à refroidir les composants et à booster les performances du processeur. Ce nouveau matériau permet de résoudre les problèmes de densité de puissance et d’impédance thermique très élevées au niveau du processeur, et de le rendre jusqu’à 12,5% plus efficace. Il serait dommage de ne pas profiter au maximum des performances de son CPU à cause d’une mauvaise gestion de la chaleur.

Predator FrostBlade, un ventilateur haute performance

Pour aller encore plus loin dans la dissipation thermique, Acer a pris la décision de concevoir son propre ventilateur hautes performances : le Predator FrostBlade. Constitué de fibre de verre, de poudre de métal et de plastique, son cadre robuste assure une stabilité et une réduction des vibrations supérieures à ce que l’on peut ressentir avec d’autres ventilateurs.

Les pales adoptent un profil aérodynamique inspiré de l’aéronautique. Incurvées, elles permettent d’augmenter le débit d’air et la pression statique afin de chasser au mieux la chaleur et de conserver une température qui n’endommage pas les composants ou ne réduit pas les performances de la machine.

Le Predator FrostBlade est la solution idoine pour équiper le boîtier de son PC gaming. On note aussi une fonction de vitesses de rotation variables entre 600 à 1800 rpm, ainsi qu’un éclairage RGB du plus bel effet pour ceux qui souhaitent ajouter une touche esthétique à leur équipement. Pour une tour d’ordinateur à la fois classe et fraîche.

Le Predator FrostBlade 2.0 va encore plus loin en fournissant un débit d’air plus puissant jusqu’à 66,9% et une pression statique 27,6% plus élevée, le tout en produisant moins de bruit. Un exploit rendu possible par la conception de la lame bionique brevetée et le roulement de carabine. Le nombre de LED RGB est aussi multiplié par deux pour des effets d’éclairage encore meilleurs.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Acer.