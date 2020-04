The Crew 2 jouable gratuitement tout le week-end

Pour nous occuper durant ce nouveau week-end de confinement, Ubisoft nous invite à parcourir les États-Unis sur terre, mer ou air dans The Crew 2 gratuitement pendant quelques jours. Le studio rend son titre accessible sans payer jusqu’au 13 avril prochain sur PC et PS4.

Sorti en juin 2018, The Crew 2 est la suite de The Crew. Ce jeu de course arcade propose une belle flopée de voitures, motos, bateaux, avions. Comme terrain de jeu : une vaste map ouverte reproduisant le territoire nord-américain.

Google offre deux mois d’abonnement à Stadia Pro

Un point sur la bécane nécessaire

Niveau configuration, une machine de moyenne gamme suffit si vous n’êtes pas trop exigeant. Pour du 1080p à 30 ips en détails faibles, il vous faut au minimum un processeur Intel Core i5-2400s à 2,5 GHz ou AMD FX-6100 à 3,3 GHz et une carte NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD HD 7870. Ajoutez à cela au moins 8 Go de mémoire. Pour plus de détails sur les configurations, nous vous invitons à consulter notre dossier complet The Crew 2 : quels CPU et GPU pour en profiter à fond ?

Enfin, composez tout de même avec un téléchargement de 45 Go.