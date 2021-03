Thermalright dévoile son ventirad Frost Commander 140

Peu de temps après avoir présenté son ventirad Silver Arrow ITX-R Rev A, Thermalright ajoute un nouveau ventirad à son catalogue, le Frost Commander 140. Ce modèle massif de type double tour a des dimensions de 140 x 121 x 160 mm et un poids total de 1,34 kg ; avec une telle hauteur (160 mm), il disqualifie donc pas mal de boîtiers. Ces deux tours comprennent chacune 53 ailettes en aluminium. Cinq caloducs en cuivre nickelé de 8 mm d’épaisseur participent au refroidissement du processeur.

Les deux ventilateurs n’ont pas la même taille : celui situé à l’extérieur est un 120 mm, tandis que celui situé au centre est un 140 mm. Le premier, un TL-C12, a une vitesse de rotation maximale de 1 850 tr/min, pour un débit d’air de 82 CFM, une pression statique de 2,1 mm H2O et un niveau sonore de 29,6 dBA. Le second, un TL-D14X, mouline à 1 800 tr/min au maximum, pour un débit d’air de 95,5 CFM, une pression statique de 2,25 mm H2O et un niveau sonore de 30,2 dBA.

Des caloducs en graphène plutôt qu’en cuivre multiplient le coefficient de transfert thermique par 3,5

Sockets AMD AM4 et Intel LGA1200, LGA115x et LGA2066

Ce Frost Commander 140 est compatible avec les sockets AMD AM4 et Intel LGA1200, LGA115x et LGA2066. Malheureusement, Thermalright n’a pas indiqué la capacité de refroidissement pour ce modèle, ni son tarif.