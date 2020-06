Thermaltake propose le premier watercooling AIO pour processeur et mémoire

Thermaltake lance ses watercooling AIO Floe RC360 et Floe RC240 CPU & Memory AIO Liquid Cooler. Comme le nom le laisse présager, ces kits permettent de refroidir à la fois le processeur et la mémoire. L’entreprise les avait présentés lors du CES 2020.

Exception faite du module pour la mémoire, ces kits AIO sont classiques, avec un bloc CPU, une pompe, un radiateur et des tuyaux. Tout ceci est agrémenté d’effets RGB configurables, compatibles avec les systèmes Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, Biostar Vvivid LED DJ et ASRock Polychrome.

Thermaltake H550 TG ARGB : boîtier moyen tour élégant, avec façade en aluminium

En 240 et 360 mm

En pratique, il n’est pas indispensable de refroidir ses barrettes mémoire. On suppose malgré tout que ces kits trouveront leur public. Pour les tarifs, comptez 140 dollars pour la version 240 mm, 170 dollars pour la version 360 mm.

Selon le descriptif, seules les barrettes mémoire Toughram RC sont compatibles. La gamme comprend des kits de 4 x 8 Go en DDR4-3200, DDR4-3600, DDR4-4000 et DDR4-4400.

Des kits Thoughram RGB de 32 et 64 Go

Par ailleurs, Thermaltake ajoute deux nouveaux kits à sa gamme Toughram RGB : un kit de 32 Go (2 x 16 Go) et un kit de 64 Go (2 x 32 Go). Pour les fréquences, la version 32 Go est disponible en 3200 MHz, 3600 MHz et 4000 MHz, et la version 64 Go en 3200 MHz et 3600 MHz. La firme propose les barrettes en noires ou blanches. Niveau RGB, ces modules s’arment d’un dissipateur de chaleur muni de dix LED configurables.