Tianshu Zhixin détaille son GPGPU Big Island en 7 nm

Fin janvier, nous découvrions le GPGPU (General-Purpose Computing on Graphics Processing Units) Big Island de l’entreprise Tianshu Zhixin. Cette puce CoWoS (Chip On Wafer On Substrate) conçue sur le nœud 7 nmm de TSMC abrite 24 milliards de transistors. Tianshu Zhixin a officiellement lancé la production de masse. Pour l’occasion, l’entreprise a livré quelques visuels supplémentaires et fourni de nouvelles valeurs de performance qui autorisent une comparaison directe avec les solutions Instinct MI100 d’AMD et A100 de NVIDIA.

Sans communiquer de fréquences GPU ni détailler la configuration, Tianshu Zhixin revendique une puissance de calcul de 37 TFLOPS en FP32 pour Big Island ; de 147 TFLOPS en FP16/B16 et INT16 ; 295 TFLOPS en IN8 et 317 TFLOPS en INT32. Ainsi, sur le papier, en matière de calculs simple précision, domaine pour lequel il a, à l’évidence, été conçu, Big Island devance ses rivaux.

AMD équipera le supercalculateur suédois Dardel

Comparaison avec les Instinct MI100 et A100

Afin de faciliter une comparaison directe, le site VideoCardz propose les deux tableaux qui suivent.

Solution Big Island AMD Instinct MI100 NVIDIA A100 GPU Big Island Arcturus GA100 Nombre de transistors 24 milliards 50 milliards 54 milliards Architecture TBC CDNA Ampere Cœurs FP32 TBC 7680 6912 Memory 32 Go HBM2 32 Go HBM2 40 Go / 80 Go HBM2 Memory Bandwidth 1,2 To/s 1,2 To/s 1,6 To/s / 2,0 To/s TDP 300W 300W 250W / 400W Interface PCIe x16 Gen4 PCIe x16 Gen4 PCIe X16 Gen4 / NVLINK

Solution Big Island AMD Instinct MI100 NVIDIA A100 FP64 TBC 11,5 TFLOPS 9,7 TFLOPS FP32 37 TFLOPS 23,1 TFLOPS 19,5 TFLOPS – Matrix – 46,1 TFLOPS – – Sparsity – – 156 TFLOPS – Tensor – – 312 TFLOPS FP16 147 TFLOPS 184,6 TFLOPS 312 TFLOPS BFLOAT16 147 TFLOPS 92,3 TFLOPS 312 TFLOPS – Sparsity – – 624 TFLOPS INT8 295 TOPS 184,6 TOPS 624 TOPS — Sparsity – – 1248 TOPS INT4 TBC 184,6 TOPS 1248 TOPS — Sparsity – – 2496 TOPS Performances de pointe

Toutes les valeurs rapportées sont celles des versions PCIe x16 Gen4. À l’instar de l’Instinct MI100 d’AMD, Big Island est doté de 32 Go de mémoire HBM2 et a un TDP de 300 W.

Enfin, Big Island peut prendre la forme d’une traditionnelle carte à deux slots ou de blocs PMC (PCI Mezzanine Card).

Source : Tom’s Hardware US