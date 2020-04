Total War : Shogun 2 est gratuit sur Steam jusqu’à vendredi

De quoi organiser quelques batailles de samouraïs et tenter de devenir le nouveau Shogun.

Bonne nouvelle pour ceux qui commençaient à être à court de jeux, SEGA offre Total War : Shogun 2 sur Steam jusqu’au 1er mai. Pour l’obtenir, il suffit de se connecter à son compte Steam et de récupérer gratuitement une copie.

La franchise Total War mélange stratégie au tour par tour pour la gestion de l’empire et stratégie en temps réel lors des affrontements. La période couverte par ce Total War : Shogun 2 est celle du Japon féodal. Le titre vous plonge dans les îles nippones du XVIe siècle. Il faudra choisir un clan et tout mettre en œuvre pour devenir le nouveau Shogun. Notez que les DLC du jeu bénéficient également d’un rabais de 75 %.

Les 50 meilleurs jeux de stratégie (RTS) de l’histoire

Un jeu qui date de 2011

Total War : Shogun 2 commence à se faire vieux puisqu’il date de 2011. Par conséquent, une machine actuelle n’a aucun de mal à le supporter. En effet, un processeur Intel double cœur de 2 GHz ou mono cœur de 2,6 GHz (ou équivalent AMD avec SSE2), un 1 Go de RAM et une solution graphique compatible DirectX 9.0c gérant le Shader Model 3.0 avec au moins 256 Mo de mémoire vidéo suffisent à le faire tourner. En revanche, prévoyez tout de même 32 Go d’espace disque disponible. Enfin, sachez qu’en temps normal, le soft coûte 30 euros sur la plateforme.