Trois ans plus tard, le mystérieux Core i5-7660X surgit en Chine, avec une fréquence Boost de 5 GHz

Il y a trois ans, des sources stipulaient qu’Intel avait élaboré un processeur Core i5-7660X dans la famille Skylake-X (7e génération). Un produit jamais lancé ni même officialisé. Figurez-vous qu’un utilisateur chinois a récemment eu un exemplaire de cette puce entre les mains.

L’individu, répondant au nom de Zed Wang, a eu la bonne idée de partager une photo ainsi qu’une capture d’écran CPU-Z. On découvre ainsi que ce Core i5-7660X s’arme de six cœurs / six threads et de 8,25 Mo de cache L3. Son TDP est de 140W, comme le Core i7-7800X. Mais ce sont surtout ses fréquences qui impressionnent, avec un ordinaire 3,4 GHz de base, mais 5 GHz en Boost. Or, la fréquence maximale pour les produits Skylake-X est de 4,3 GHz. Ajoutez comme argument supplémentaire la prise en charge de la mémoire quadri-channel (jusqu’à 128 Go en tout), et vous obtenez un processeur très prometteur sur le papier.

Un Core i7-7800X sans Hyper Threading

À l’évidence, ce Core i5-7660X est principalement un Core i7-7800X dépourvu d’Hyper Threading, ce qui lui permet de monter bien haut en fréquence grâce à son TDP élevé. Il repose sur l’architecture Skylake en 14 nm et utilise un socket LGA2066.

Autant dire qu’à l’époque, ce modèle aurait pu s’avérer particulièrement intéressant. Surtout que pour Intel, sur un plan purement industriel, le commercialiser aurait pu être un bon moyen d’écouler les siliciums de moins bonne qualité inadaptés aux Core i7-7800X. On peut donc légitiment se demander pourquoi l’entreprise ne l’a jamais fait. Nous n’avons malheureusement pas la réponse. On suppose que les raisons sont principalement d’ordre marketing, avec notamment la volonté de réserver la branche HEDT aux Core i7 et supérieurs.