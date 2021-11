Trois APU Barcelo d’AMD repérés dans des PC portables HP

Les Ryzen 7 5825U, Ryzen 5 5625U et Ryzen 3 5425U.

Selon une feuille de route pour les APU d’AMD publiée en mai, l’entreprise proposera bientôt des processeurs appartenant à la famille Barcelo. Un listing de HP, repéré par momomo_us, dévoile trois références, les Ryzen 7 5825U, Ryzen 5 5625U et Ryzen 3 5425U.

À l’évidence, ces trois références s’intégreront à la gamme actuelle d’APU Ryzen 5000. Voilà qui devrait ajouter encore un peu plus de confusion à une série comprenant des processeurs sous architecture CPU Zen 3, les « Cezanne », et d’autres sous architecture Zen 2, nom de code « Lucienne ». Nous nous dirigeons donc vers une gamme incluant trois familles de processeurs : Lucienne (Zen 2), Cezanne (Zen 3), Barcelo (Zen 3). Pour l’instant, nous ignorons quelles fonctionnalités supplémentaires proposeront les processeurs Barcelo. Le suffixe U indique simplement qu’ils ont un TDP standard de 15 W, configurable entre 10 W et 25 W.

Trois processeurs, de 8 à 4 cœurs

Les données qui figurent dans le tableau ci-dessous sont totalement hypothétiques pour les APU Barcelo. Ces processeurs pourraient être lancés en début d’année prochaine.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de Base / Boost (GHz) Cache L3 (Mo) TDP (W) Ryzen 7 5825U* 8 / 16 ? 16 15 Ryzen 7 5800U 8 / 16 1,9 / 4,4 16 15 Ryzen 5 5625U* 6 / 12 ? 16 15 Ryzen 5 5600U 6 / 12 2,3 / 4,2 16 15 Ryzen 3 5425U* 4 / 8 ? 8 15 Ryzen 3 5400U 4 / 8 2,6 / 4,0 8 15

