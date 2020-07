Trois jeux offerts sur l’Epic Games Store : Killing Floor 2, The Escapists 2 et Lifeless Planet

L’Epic Games Store gâte les joueurs en cette fin de semaine, avec trois titres à récupérer gratuitement sur la plateforme : Killing Floor 2, The Escapists 2 et Lifeless Planet.

Vous avez jusqu’au 16 juillet pour faire l’acquisition d’une copie gratuite pour chacun des softs sur l’Epic Games Store.

Un FPS, un jeu en 2D, un TPS

Sorti le 18 novembre 2016 sur PC, Killing Floor 2 est un FPS coopératif plutôt sanguinolent développé par Tripwire Interactive. Jusqu’à 6 joueurs s’associent afin de repousser des vagues de monstres baptisés « Zeds ». Le titre intègre un système de classes et de niveaux avec des compétences à débloquer. Un mode PVP permet à 12 joueurs de s’affronter. La configuration minimale préconise un processeur Core 2 Duo E8200 à 2,66 GHz ou Phenom II X2 545, une carte graphique GeForce GTS 250 ou Radeon HD 4830 et 3 Go de RAM. Tablez tout de même sur 60 Go d’espace disque.

The Escapists 2 date de 2017. Développé par Team17 Digital et Mouldy Toof Studios, c’est la suite de The Escapists. L’objectif est toujours le même : réussir à s’évader de prison. Un mode multi rassemblant jusqu’à 4 personnes est aussi de la partie. Niveau configuration, un processeur Intel Core Duo E6600 à 2,4 GHz associé à un iGPU Intel 4400 ou une carte GeForce GT 8800 ou AMD Radeon HD 4650 et 2 Go de RAM suffisent.

Enfin, Lifeless Planet est un jeu d’action-aventure à la troisième personne développé par Stage 2 Studios et paru en 2014. Vous incarnez un astronaute à la recherche d’une vie extraterrestre. Plus de 20 environnements uniques sont à explorer. Pour découvrir l’univers, vous aurez besoin au minimum d’un Core 2 Duo ou équivalent AMD, d’une carte NVIDIA GeForce GT 430 ou équivalent AMD et de 1,5 Go de RAM.