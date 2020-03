Ubisoft offre l’excellent Child of Light

En cette période de confinement, les éditeurs ne veulent décidément pas que l’on s’ennuie. Jusqu’au 28 mars, Ubisoft offre Child of Light. Le jeu, développé par Ubisoft Montréal, est sorti en 2014. Il fait partie de notre sélection des 50 meilleurs jeux de rôle (RPG) de tous les temps. Son tarif est de 15 euros en temps normal.

Le descriptif indique : « Créé par la talentueuse équipe d’Ubisoft Montréal avec l’UbiArt Framework, Child of Light est un RPG inspiré de l’univers des contes de fées. Partez pour un voyage extraordinaire à travers le vaste monde de Lemuria. Explorez ses environnements féériques et interagissez avec ses habitants pour découvrir les innombrables secrets du royaume ».

Tourne sur la grosse majorité des ordinateurs actuels

La configuration minimale requise indique un processeur Intel Core2Duo E8200 à 2,6 GHz ou AMD Athlon II X2 240à 2,8 GHz, une carte NVIDIA GeForce 8800 GT ou AMD Radeon HD2900 XT, 2 Go de mémoire et 3 Go d’espace disque.

Enfin, n’oubliez pas qu’il vous reste quelques jours pour récupérer des copies de Watch Dogs et The Stanley Parable sur l’Epic Games Store.