Ultra fin, léger et autonome, le Surface Laptop Go est le PC portable adéquat pour la mobilité

Un poids plume, un design ultracompact, une autonomie impressionnante, un écran tactile, d’excellentes performances… le Surface Laptop Go a le profil parfait pour séduire les étudiants en recherche de mobilité et de polyvalence.

Vous êtes étudiant et devez constamment transporter votre PC portable avec vous entre votre studio, le domicile de vos parents et l’université ? Ou alors vous êtes un professionnel qui doit faire des déplacements réguliers avec son ordinateur dans le cadre de son métier ? Si vous êtes dans ce cas ou, plus généralement, à la recherche d’un PC nomade facile à transbahuter, alors vous devriez jeter un œil à ce que propose Microsoft avec son Surface Laptop Go.

L’ordinateur portable nomade par excellence

Le design compact du Surface Laptop Go est très réussi. Il mesure 278,18 mm de longueur pour 205,67 mm de profondeur et seulement 15,69 mm d’épaisseur. Il trouve ainsi sa place sur n’importe quelle petite surface de travail. Malgré ces dimensions mini, il réussit à embarquer un écran de 12,4 pouces. Une prouesse réalisée en réduisant la taille des bordures. Pour la dalle comme pour le clavier, aucun espace perdu qui ferait automatiquement grandir l’ordinateur. En résulte un appareil à la fois pratique et esthétique.

La finition est de qualité, comme toujours sur les produits Microsoft. Le châssis en aluminium et la résine en composite polycarbonate avec fibre de verre permettent de présenter un PC portable visuellement et tactilement agréable, résistant et fiable, tout en restant léger : comptez à peine plus d’un kilogramme (1110 grammes exactement). Fin, compact, léger et solide, le Surface Laptop Go remplit toutes les cases du parfait ordinateur portable facile à transporter partout.

Il confirme ses bonnes dispositions d’usage nomade avec une autonomie généreuse qui monte jusqu’à 13 heures. Il est ainsi possible de l’utiliser n’importe où durant une longue durée sans avoir besoin de le brancher à une prise de courant. Et vous n’aurez pas non plus à vous trimballer une pléthore de périphériques puisque l’efficacité et le confort du pavé tactile rendent l’utilisation d’une souris vraiment optionnelle. La qualité de la webcam et des haut-parleurs intégrés rend également superflue l’achat et le transport d’une caméra et de speakers externes.

Le Surface Laptop Go est taillé pour la productivité et le divertissement

Que ce soit pour les études, le travail ou des projets personnels, le Surface Laptop Go est un modèle de productivité. Tout d’abord grâce à son écran tactile PixelSense, qui affiche une définition Full HD de 1536 x 1024 pixels, pour un ratio d’écran de 3:2. Vous bénéficiez d’une toute nouvelle expérience avec ce type de navigation tactile, optimisé au niveau du logiciel avec la présence du système d’exploitation Windows 10S.

L’ultrabook de Microsoft est également bien utile pour regarder des séries sur Netflix, des vidéos sur YouTube ou des streams sur Twitch. Vous n’investissez pas seulement dans une machine consacrée à la productivité, mais aussi idéale pour le divertissement. La dalle offre également de belles performances de rendu pour les jeux vidéo disponibles sur le Microsoft Store.

Il s’appuie dans tous les cas sur un processeur dernière génération Intel Core i5-1035G1 Ice Lake, un CPU performant et économe en énergie. Il est épaulé par la présence de 8 Go de RAM pour conserver une bonne expérience malgré l’ouverture de plusieurs logiciels en même temps.

Un SSD pour lancer Windows, les applis et les jeux rapidement

Le Surface Laptop Go est équipé d’un port USB-C, d’un port USB-A, d’une prise propriétaire Surface Connect et d’une prise jack 3.5mm pour l’audio filaire. Il est aussi compatible avec les standards Bluetooth 5.0 et le tant désiré et rapide WiFi 6. Par défaut sous Windows 10S, il est possible de basculer vers la version Windows 10 Famille si vous le désirez. Un lecteur d’empreintes est intégré dans une touche du clavier pour une authentification rapide et sécurisée.

Deux variantes du PC portable de Microsoft sont disponibles à la Fnac. La première avec 128 Go de stockage SSD est disponible pour 799,99 euros. Et pour 999,99 euros, vous avez l’occasion de doubler l’espace et de profiter de 256 Go de SSD. Le Surface Laptop Go est disponible en trois coloris : Bleu Glacier, Sable et Platine.

Le Surface Pro X pour passer au niveau supérieur ?

Grand frère du Surface Laptop Go, le Surface Pro X est une proposition encore plus alléchante. Il s’agit d’un appareil hybride 2-en-1 qui fait à la fois PC portable et tablette. Il s’agit d’une solution premium encore plus poussée sur l’usage nomade avec son design fin, son poids de seulement 774 grammes et sa connectivité 4G+ (compatible eSIM) qui permet d’être connecté à internet sans avoir besoin de chercher un réseau WiFi. Une liberté réjouissante.

De plus, le dernier modèle a droit à une nouvelle puce ARM Microsoft SQ 2 bien plus performante que celle de la génération précédente. Il peut ainsi sans problème servir pour de la retouche photo et même du montage. Une puissance qui est aussi au service de ses capacités de productivité, tout comme son grand écran tactile de 13 pouces aux bords fins, qui supporte le stylet.

Comptez 1699,99 euros pour le Microsoft Surface Pro X SQ2 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD et 2049,99 euros pour la version équipée de 512 Go de SSD. Pour l’achat de cet article, Fnac offre un an d’abonnement Fnac+ pour bénéficier de la livraison gratuite et rapide ainsi que de réductions de prix sur certains produits. L’achat simultané du Surface Pro X et de Microsoft 365 Famille donne droit à 50 euros de remise immédiate.

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.