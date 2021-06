L’ambitieux mod Fallout London pour Fallout 4 s’illustre en vidéo

Des fans de Fallout 4 ont entrepris de créer mod d’envergure pour leur jeu fétiche : Fallout London. L’équipe dévoile son ambitieux projet dans la vidéo qui suit.

Sur le site consacré à ce projet, on peut lire ceci : « Fallout : London est un mod DLC ambitieux et novateur pour Fallout 4, le jeu de rôle post-apocalyptique de 2015 de Bethesda Game Studios. Fallout : London se distingue de ses contemporains et propose une expérience entièrement nouvelle : situer un jeu Fallout en dehors des États-Unis. Fidèle à son nom, Fallout : London se déroule À Londres. Des aristocrates parlementaires guindés à la résurrection des Chevaliers de la Table Ronde, en passant par une secte de révolutionnaires intransigeants (et plus encore !), Fallout : London incarne l’histoire et l’esthétique de Londres et donne à cette ville bien-aimée un aspect résolument nucléaire. »

Un projet initié en 2017

La partie « historique » du site rapporte qu’une équipe restreinte s’est lancée dans l’aventure Fallout : London fin 2017, avant de se structurer en 2018 sous la houlette d’un dénommé Prilladog. Après plusieurs mois de labeur, en 2020, les membres avaient conçu une zone de taille comparable à celle de Far Harbour.

Pour l’instant, l’équipe ne communique aucune date de sortie pour son mod. Elle précise simplement que « le développement de Fallout : London est un développement à forte intensité de travail qui implique pléthore de personnes aux compétences éclectiques et pluridisciplinaires, tant au niveau amateur qu’industriel. L’équipe fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une grande dévotion pour son métier. Tous les membres de l’équipe de Fallout : London partagent un amour profond des jeux vidéo et, surtout, de Fallout lui-même. Chaque membre de l’équipe de Fallout : London est recruté individuellement pour sa contribution et son talent dans le domaine de la conception de jeux et du modding ». Si vous souhaitez rejoindre l’aventure, vous pouvez visiter le Discord officiel.

