Un détaillant allemand aurait déjà vendu ses Core i7-11700K

Nous savions que les puces Comet Lake Refresh étaient arrivées chez les détaillants, mais à l’évidence, c’est aussi le cas des Rocket Lake-S. Sans même attendre le feu vert d’Intel, le revendeur allemand Mindfactory aurait déjà vendu, délibérément, la totalité de ses 120 exemplaires de Core i7-11700K. Certains clients ont partagé des résultats sur Cinebench R20.

Ainsi, contrairement à des tests préliminaires des Core i7-11700K et Core i7-11700 que nous avons relayés, il ne s’agit pas, dans le cas présent, de performances d’échantillons d’ingénierie / de qualification, mais bien de la version commercialisée. En mono-cœur, le Core i7-11700K obtiendrait environ 600 points. Son score serait de 5 749 points en multicœurs.

Selon Intel, les Rocket Lake-S sont plus performants que les Ryzen 5000 en matière de stockage PCIe 4.0

Meilleur que ses ancêtres, mais moins bon que la concurrence

Pour la comparaison, le site Tom’s Hardware US fournit les résultats moyens des Core i9-10900K, Core i7-10700K, Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5950X. Le processeur Rocket Lake-S domine ses deux ancêtres en mono-cœur et talonne le Core i9, pourtant muni de 2 cœurs supplémentaires, en multicœurs. Cependant, il est battu par les Ryzen 5000 dans tous les cas.

Processeur Cœurs / Threads Score mono-cœur Cinebench R20 Ryzen 9 5950X 16 / 32 633 Ryzen 7 5800X 8 /16 622 Core i7-11700K 8 / 16 600 Core i9-10900K 10 / 20 530 Core i7-10700K 8 / 16 506