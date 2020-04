Un écran 34 pouces avec dalle IPS à 144 Hz chez iiyama

iiyama sort un nouveau moniteur, le G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle. Au format 34 pouces, il est équipé d’une dalle IPS. Celle-ci délivre une définition de 3440 x 1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Le temps de réponse MPRT est de 1 ms, le taux de contraste typique de 1000:1 et la luminosité maximale de 350 cd/m². Le moniteur prend en charge la technologie AMD Freesync Premium.

Deux HDMI et deux DisplayPort

Cet écran Iiyama couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB et 74 % du NTSC. Son pied permet de régler la hauteur sur 130 mm, l’inclinaison de -3° à 22° et de le pivot de 45° dans les deux directions. Il est également possible d’installer le moniteur sur un support VESA (100 x 100 mm). La connectique se compose de deux ports HDMI (3440 x 1440 – 120 Hz), deux DisplayPort (3440 x 1440 – 144 Hz), deux ports USB 3.0 et du jack audio. Disponibilité prévue d’ici la fin du mois, à un tarif d’environ 580 euros.