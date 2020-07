Un GPU AMD Navi 22 dans Linux : Navy Flounder

Chez AMD, on aime les peintres pour les processeurs (Picasso, Renoir, Matisse…) et les poissons pour les cartes graphiques. Après la mention de « Sienna Cichlid » dans des pilotes Linux début de juin, voici désormais la mention Navy Flounder.

Si la première occurrence désigne une famille de poissons aux couleurs vives et accessoirement un GPU Navi 21, la seconde désigne des poissons plats démersaux, et accessoirement, un GPU Navi 22.

VCN et DCN 3.0

Les deux GPU nagent en tout cas dans les mêmes eaux : celles de pilotes Linux. Ceux-là ne divulguent presque rien leurs nouveaux occupants, hormis leur pluralité justement, avec un GPU Navi 22 potentiellement décliné sur plusieurs cartes graphiques. On sait en revanche qu’il utilise l’architecture RDNA 2, puisque ses viscères contiennent les moteurs VCN 3.0 (Video Core Next) et DCN 3.0 (Display Core Next) d’AMD, là où l’architecture RDNA se limite aux versions 2.0.

En revanche, le fait de voir Navy Flounder frayer dans ces pilotes Linux nous renseigne sur une fenêtre de commercialisation. La version stable de Linux 5.9 devrait arriver en octobre. Cela cadre avec un possible lancement des GPU Navi en septembre.