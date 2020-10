Un GPU Intel Iris Xe Max repéré sur SiSoftware

3 Go de VRAM pour cette curieuse petite carte graphique d’entrée de gamme.

Une solution graphique Intel Iris Xe Max a fait une apparition dans le benchmark SiSoftware. Il s’agit possiblement d’une autre appellation du GPU Xe DG1, la première carte graphique dédiée de l’entreprise.

SiSoftware recense un ordinateur portable armé de ce GPU. Ce dernier embarque 96 unités d’exécution (UE) et 768 processeurs de flux. La fréquence est de 1,55 GHz et il y a un cache L2 de 1 Mo. Enfin en ce qui concerne la quantité de mémoire VRAM, elle est de 3 Go.

Intel Xe DG1 : présentation du GPU en mode Desktop

TGP de 25 W ?

Le PC portable serait équipé d’un processeur Coffee Lake ; par conséquent, cette solution Iris Xe Max n’est pas, sauf erreur de SiSoftware, un iGPU. Logiquement, l’autre hypothèse est qu’elle désigne donc une carte graphique dédiée.

En ce qui concerne la marque Iris Xe Max, Intel l’avait déjà affichée dans une vidéo promotionnelle publiée début septembre. Selon toute vraisemblance, cette solution d’entrée de gamme devrait entrer en piste aux côtés des processeurs Tiger Lake-H à 8 cœurs. D’après une fuite sur Weibo, à recevoir avec prudence, le TGP serait de 25 W.

Source : Tom’s Hardware US