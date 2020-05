Un iGPU Gen12 avec 96 unités d’exécution et une fréquence de 1,5 GHz apparait sur SiSoftware

Depuis plusieurs mois, l’iGPU Gen12 d’Intel suscite pas mal d’interrogations. Pour rappel, on retrouvera notamment cette architecture graphique Gen12 dans les processeurs Tiger Lake et elle servira de base à aux futures cartes Xe de l’entreprise. Un prototype a été repéré sur SiSoftware.

Ce modèle s’arme de 96 unités d’exécution, comme la DG1, pour un total de 768 processeurs de flux. On retrouve aussi 1 Mo de cache L2 et 3 Go de mémoire vidéo non spécifiée. La fréquence GPU est de 1,5 GHz. Dans ces conditions, le débit est de 2,3 TFLOPS en FP32.

Intel montre un énorme GPU Xe

Un peu mieux que la Gen11

À titre de comparaison, la Gen11 offre un débit de 1 TFLOPS en FP32 avec 64 unités d’exécution. Concrètement, les performances offertes par cette puce Gen12 se situent approximativement au niveau de celles d’un APU Renoir à 8 unités de calcul (CU).

Source : Reddit, TechPowerUp