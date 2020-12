Un Intel Celeron D 347 overclocké à 8,3 GHz

La 16e fréquence la plus élevée enregistrée sur CPU-Z pour un processeur x86.

Le processeur Intel Celeron D 347, anciennement Cedarmill, n’est plus tout jeune ; l’entreprise l’a lancé au cours du quatrième trimestre 2006. Mais cette puce monocœur, gravée en 65 nm, n’avait à l’évidence pas dit son dernier mot : l’overclockeur Ivanqu0208 lui a fait atteindre la vertigineuse fréquence de 8 362 MHz.

La puce est habituée aux hauts sommets. Déjà en 2010, l’une d’elles avait grimpé à 8,2 GHz. Le record sur CPU-Z n’est d’ailleurs pas de 8 362 MHz, mais de 8 543 MHz (une prouesse réalisée par un dénommé wytiwx en 2014). En tout cas, monter un processeur à 8,3 GHz n’est pas courant : il s’agit de la seizième plus haute fréquence jamais atteinte par un puce x86, et seulement une centaine d’entre elles (117) on déjà franchi la barre symbolique des 8 GHz.

Un AMD FX-8350 dépasse les 8,1 GHz, à voir en vidéo

Le record absolu : 8 722,8 MHz

Ivanqu0208 a mobilisé une carte mère Asus P5E64 Professional sur chipset Intel X38. D’origine, l’Intel Celeron D 347 a une fréquence de base de 3,06 GHz, pour un TDP de 85 W.

Enfin, sachez que les processeurs les plus à même d’accéder à de telles fréquences sont très majoritairement des modèles AMD, notamment de la série FX-8xxx. Le recordman absolu est d’ailleurs un FX-8370, lequel a établi son bivouac à 8 722,8 MHz.