Un massage de la main entre deux frags ou Top 1 ?

Insolite : un constructeur japonais propose un appareil qui vient masser et réchauffer les précieuses mimines des cadors de l’eSport.

Le ridicule ne tue pas, mais vos adversaires en pleine LAN-Party oui : grâce au Bauhütte MSG-01H-BK, les joueurs professionnels de la scène eSport profiteront d’un authentique outil de massage pour raviver et détendre leurs mains et ainsi retrouver leurs pleins réflexes à la souris.

Finis les doigts gourds, avec cet appareil ambidextre (heureusement, vous ne devrez pas en faire cohabiter deux) qui prévoit des sessions de 10 minutes. Mode Shiatsu, manipulations autour de 15 points de massage, mode spécial pour le pouce et (léger) réchauffage qui vient à point-nommé en cette saison : le MSG-01H-BK promet de “réduire la fatigue” et de “maximiser vos forces”. L’histoire ne dit pas encore combien de joueurs lui doivent leurs titres !

Votre station de massage personnel fait des pieds et des mains

Mais peut-être n’osent-ils pas non plus révéler qu’ils possèdent un si étrange OVNI dans leur arsenal de joueurs, au même titre qu’une souris ou un clavier pro. L’appareil mesure 170 x 185 x 100 mm et avoisine les 750 grammes sur la balance. Comptez 130 euros environ, avec une disponibilité essentiellement circonscrite au Japon pour l’heure. Vous le trouverez sur Amazon JP, mais il risque d’arriver un peu tard pour trôner sous le sapin.

Pourquoi ne pas en profiter alors pour investir dans le kit complet, avec le MSG-02F-BK, à savoir un masseur de pieds chauffant, à 320 euros ? Encore que l’on cerne moins bien l’intérêt pour les joueurs… A moins qu’il ne concerne ceux qui, comme moi, jouent … comme un pied.