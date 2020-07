Un mystérieux logo ‘Intel Evo’ fait son apparition

Intel a récemment déposé de nouveaux logos dans la base de données Justia Trademarks. L’entreprise souhaite apparemment remplacer l’habituel cercle par des formes rectangulaires ou carrées. Ainsi, Intel Inside arbore un style différent, avec une inscription désormais enchâssée dans un carré.

La marque Core subit également un petit relooking et tend vers le minimalisme, avec une simple mention « Intel Core » suivi du type de puces (i3, i5, i7 ou i9).

Intel devrait détailler son architecture graphique Xe le 13 août

Différents blocs pour représenter différents cœurs ?

Mais le plus intéressant et un inédit « Evo Powered by Core » inscrit dans un ensemble de blocs plus ou moins grands. On ignore à quels types de produits il se destine, mais cette enchevêtrement fait forcément penser à la conception hybride des processeurs Alder Lake-S. En effet, ces derniers reposent sur une architecture de type big.LITTLE avec de petits cœurs basse consommation associés à des cœurs plus puissants.