Un NUC 11 Phantom Canyon doté d’un processeur Tiger Lake-U à 4,4 GHz aperçu sur 3DMark

On avait déjà croisé des NUC 11 Panter et Phantom Canyon passifs d’Intel à la mi-janvier. Voici un modèle Phantom Canyon Extreme recensé dans la base de données 3DMark. Celui-ci est équipé d’un processeur quadricœur Tiger Lake-U, d’une carte graphique GeForce GTX 1660 Ti de NVIDIA et de 8 Go de mémoire.

3DMark identifie la puce Tiger Lake-U avec quatre cœurs et huit threads. Sa fréquence de base est de 2,3 GHz et sa fréquence Boost de 4,4 GHz. Notez que le TDP est a priori de 28W. Pour la carte graphique, c’est une GeForce GTX 1660 Ti armée de 1536 cœurs CUDA et de 6 Go de mémoire GDDR6 à 12 Gbit/s, comme la variante pour PC fixe. En revanche, les fréquences seront sûrement amoindries pour respecter le TDP de 80 W. Dans un NUC 11 Extreme, tout ce bon monde prend place dans un boîtier de 1,35 litre.

Les Ryzen 3000 ‘Matisse Refresh’ affrontent les Comet Lake-S d’Intel sur Cinebench R15/R20

Phantom Canyon et Panther Canyon

Intel diviserait la famille NUC 11 en deux branches : les NUC 11 Phantom Canyon « Extreme » et les NUC 11 Panther Canyon « Performance ». Les premiers embarquent des cartes graphiques dédiées tandis que les seconds se contentent de leur iGPU. Dans les deux cas, on retrouve des puces Tiger Lake-U gravées en 10 nm+. Celles-ci s’appuient sur des cœurs Willow Cove à la place des Sunny Cove des processeurs Ice Lake. La promesse : 30 % de performance en plus à fréquences identiques. Pour l’iGPU, il devrait en toute logique reposer sur l’architecture Gen12 Xe.

Enfin, sachez qu’en raison de la pandémie de coronavirus, la sortie des machines a pris un peu de retard. Elles devraient arriver au cours du deuxième semestre.

Source : HardwareLeaks