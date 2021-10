Un pack Epic pour Paladins et le jeu Stubbs the Zombie offerts sur l’Epic Games Store

Après avoir gâté les bricoleurs de PC avec PC Building Simulator les jours précédents, l’Epic Games Store a renouvelé son offre et propos désormais gratuitement un pack Epic pour le jeu Paladins ainsi que le titre Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Valeur totale : une cinquantaine d’euros (35 euros le pack et 16 euros le jeu).

Paru en mai 2018, Paladins est développé par jeu Evil Mojo Games. C’est un « jeu de tir free-to-play en équipe ancré dans un univers de fantasy ». Le pack Epic, temporaire et exclusif à la plateforme, débloque 4 champions et des éléments cosmétiques pour chacun d’eux. Plus précisément, les 4 champions sont Androxus, Raum, Tyra et Ying ; les 4 skins Androxus Exalté, Raum Dominateur, Tyra Baronne et Ying Gueuledeloup.

Développé et édité par Aspyr, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse date de novembre 2005. Voici le pitch : « Devenez un zombie. Semez le chaos et prenez des cerveaux. Nous sommes en 1959, à Punchbowl en Pennsylvanie, une ville moderne modèle où il fait bon vivre. Montrez aux vivants que la loi et l’ordre ne font pas le poids face à un mort-vivant prêt à tout ! ».

Les configurations requises

Paladins requiert un PC au moins sous Windows 7 64 bits ou ultérieur et équipé d’un processeur Core 2 Duo 2,4 GHz ou Athlon X2 2,7 Ghz ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce 8800 GT ou équivalent AMD ; de 4 Go de RAM.

La configuration recommandée renseigne un processeur Intel Core i5-750, 2,67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3,4 GHz ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660 ou ATI Radeon HD 7950 ; 6 Go de RAM.

Dans tous les cas, prévoyez 30 Go d’espace disque.

Concernant Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, la configuration minimale mentionne un processeur Intel Core i3-4170 @ 3,7 GHz, AMD A8-7600 @ 3,1 GHz ; 8 Go de RAM ; 5 Go de stockage.

Si ce pack Epic pour Paladins et Stubbs the Zombie vous intéressent, pensez à les récupérer sur la plateforme d’Epic Games avant jeudi prochain 17h.