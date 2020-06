Un PC de bureau Huawei équipé d’un APU AMD repéré sur 3DMark

Si le savoir-faire de Huawei en matière de smartphones n’est plus à démontrer, la firme lorgnerait maintenant du côté des ordinateurs de bureau x86. Une entrée sur 3DMark montre un PC Huawei muni d’un APU Renoir AMD, le Ryzen 5 Pro 4400G.

Cette entrée a été détectée par @_rogame. Le Ryzen 5 Pro 4400G, un six cœurs / 12 threads, a un TDP de 65W. Il offre une fréquence de base de 3,7 GHz et une fréquence Boost de 4,3 GHz. Il embarque 7 unités de calcul (CU) Vega cadencées à 1,9 GHz. Comme le mentionne rogame, l’absence de carte graphique dédiée suggère que cette machine Huawei est un PC au format SFF (Small Form Factor). En toute logique, avec son processeur estampillé « Pro », il s’agit d’un modèle destiné à un usage professionnel.

Voici la première barrette mémoire DDR4 100 % made in China

Des PC fixes domestiques Huawei aussi prévus pour cette année

Le fait que Huawei souhaite s’attaquer au marché des ordinateurs fixes n’est pas une surprise. Début mai, on découvrait sa volonté de proposer des PC domestiques dès cette année. Ces derniers s’arment de la carte Kunpeng de la marque et du processeur Kunpeng 920, un modèle 4 cœurs / 8 threads qui fonctionne à une fréquence de 2,6 GHz. De plus, privée des services de Google, la firme travaille également sur son propre système d’exploitation, HarmonyOS 2.0.