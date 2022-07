Un PC portable Asus Vivobook exceptionnellement à moins de 250€ chez la Fnac

Voir l’offre chez la Fnac

Alors que les soldes se terminent très bientôt, la Fnac a décidé de vous gâter encore plus que d’habitude avec une offre exceptionnelle sur un PC ultra-portable. En vous rendant très vite sur le site, vous pouvez en effet profiter du PC ultra-portable Asus Vivobook E410MA-BV969WS 14″ pour seulement 249,99€ au lieu de 399,99€.

Vous économisez ainsi 150€ ! Une réduction incroyable, surtout pour un ordinateur portable dans cette gamme de prix.

Bureautique ou streaming : le Vivobook Asus réalisera tous vos rêves à prix mini

Grâce à cette offre, vous pouvez profiter d’un PC ultra-portable Asus très performant, et ce, pour un prix défiant toute concurrence ! Pour moins de 250€, il vous fait en effet bénéficier d’un écran HD de 14 pouces, d’un processeur Intel Celeron N4020, de 64Go de stockage SSD et de 4Go de RAM. Il propose aussi une très bonne autonomie et une qualité audio au top.

Avec ce PC, vous pouvez ainsi travailler ou regarder du streaming pendant des heures. Pour ceux qui aiment le gaming, pas de panique. Ce PC portable peut tout à fait faire tourner la plupart des jeux vidéo, même ceux en ligne.

Précisons qu’en prime, si vous commandez le PC ultra-portable chez la Fnac, vous profitez également des cadeaux suivants :

1 mois d’abonnement offert pour la plateforme BrutX.

4 mois d’abonnement pour la plateforme Deezer Famille ou Premium (au choix).

-40€ de remise pour tout achat simultané du PC avec Microsoft Office 365.

Avec le PC, la Fnac vous propose en plus une garantie de 2 ans satisfait ou remboursé, un SAV Fnac 7j/7, le paiement à l’expédition et le retour gratuit en magasin.

Pour profiter de tous ces cadeaux et du PC à prix mini, rendez-vous vite chez la Fnac ! L’offre est à durée limitée et les stocks vont sûrement partir très vite !