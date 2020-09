Un cliché d’une probable carte AMD Radeon RX 6000 en fuite

Hier, AMD nous a donné la date de présentation de ses prochains GPU sous architecture RDNA 2 (gamme RX 6000). Celle-ci aura lieu le 28 octobre prochain. Dans la foulée, un utilisateur a publié sur Bilibili ce qu’il prétend être un cliché d’un échantillon d’ingénierie.

Cette photo montrerait une partie du PCB d’un prototype Big Navi. Elle donne déjà quelques indications. Commençons par les deux étiquettes. Sur l’une d’elle, il est écrit « Typical Samsung 16Gb » ; sur une autre « Full ???? Typical XT A0 ASIC ». La première renseigne sur les modules mémoire utilisés : 16 Gb, soit 2 Go, sûrement en GDDR6. L’auteur de cette publication mentionne 8 modules au total (3+3+2), ce qui donnerait une carte avec 16 Go de mémoire, probablement sur un bus de 256 bits. La seconde étiquette, avec sa référence « XT », suggère qu’il s’agit bien d’une carte de type Radeon RX et non Radeon Pro.

Un lancement en novembre ?

Le halo lumineux à droite de la photographie empêche de bien distinguer les connecteurs d’alimentation. Ils sont apparemment au nombre de deux, l’un étant en 8 broches.

Pour l’heure, la date de commercialisation de ces GPU sous architecture RDNA 2 reste inconnue. Néanmoins, avec l’arrivée des GPU Ampere de NVIDIA dans quelques jours, on suppose qu’AMD ne laissera pas le champ libre à son concurrent bien longtemps. Par conséquent, il est probable de voir des premières références débarquer dès novembre.

Sources : VideoCardz, Bilibili