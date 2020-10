Un processeur Alder Lake-S avec 16 cœurs / 32 threads déniché sur SiSoftware

Dix caches L2 de 1,25 Mo et 30 Mo de cache L3.

Chez Intel, la douzième génération de processeurs de bureau Core se nomme Alder Lake-S ; elle succédera à Rocket Lake-S, prévue pour début 2021. Gravées en 10 nm SuperFin, ces puces Alder Lake-S introduiront plusieurs nouveautés, dont une architecture hybride de type big.LITTLE associant des petits cœurs CPU à basse consommation d’énergie (Gracemont) à des cœurs CPU plus énergivores mais plus puissants (Golden Cove). Un modèle 16 cœurs / 32 threads a été repéré sur SiSoftware.

On suppose que le processeur embarque 8 cœurs haute performance et 8 cœurs haute efficacité énergétique. Il est détecté avec une fréquence de 1,4 GHz (1,38 GHz). En matière de mémoire cache, SiSoftware indique dix caches L2 de 1,25 Mo : peut-être 8 x 1,25 Mo pour les huit « gros » cœurs, et 1,25 Mo par groupe de 4 « petits » cœurs. Il y a également 30 Mo de mémoire cache L3.

Les processeurs Alder Lake-S utiliseront le socket LGA1700

Au programme : PCIe 4.0 et DDR5

Cette puce à 16 cœurs serait le modèle le mieux armé de la gamme Alder Lake-S. En effet, celle-ci comprendrait plus d’une vingtaine de références en tout, allant de 2 à 16 cœurs ; certaines seraient totalement dépourvues de petits cœurs Gracemont.

Ces processeurs Alder Lake-s prendront bien entendu en charge le PCIe 4.0, étrenné (chez Intel) par leurs prédécesseurs Rocket Lake-S. En revanche, ils accompagneront les débuts de la mémoire DDR5.

