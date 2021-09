Un remake de Resident Evil dans le moteur Unity à télécharger gratuitement

Si vous appréciez la franchise Resident Evil et que vous vous souhaitez vous replonger dans le premier opus paru en 1996, sachez qu’une version en vue FPS réalisée dans le moteur Unity est disponible en téléchargement gratuit. Vous pouvez découvrir à quoi elle ressemble dans la vidéo ci-dessous.

Cette réalisation plaira peut-être aux nouveaux venus, un peu moins aux vétérans de la franchise. Sur le site consacré à ce projet, les auteurs précisent qu’il n’a pas été réalisé dans un but lucratif. Les commandes sont assez classiques : W, A, S, D pour se déplacer, Shift pour courir, clic droit de la souris pour viser, clic gauche pour tirer, molette de la souris pour changer d’arme, E pour les interactions et un classique mais toujours efficace Alt + F4 pour mettre fin au cauchemar et sortir du manoir. Le fichier à télécharger, BIOHAZARD-UNCOMPLETE.V.1.3, pèse 383 Mo. Ne tardez pas trop si vous souhaitez essayer cette version ; il est probable que Capcom demande rapidement son retrait.

Resident Evil sans ses caméras fixes

Rappelons que dans le titre d’origine le personnage se dirige en vue à la troisième personne. Surtout, les plans fixes, avec leurs angles atypiques, participent pour beaucoup de l’atmosphère oppressante du jeu ; forcément, la vue FPS fait perdre cette dimension au titre. Pour illustrer ces différences, voici une vidéo du Resident Evil original.

