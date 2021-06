Un Ryzen 3 5300G overclocké à 5,6 GHz

Parmi les APU Ryzen 5000 desktop dévoilés par AMD en avril dernier, figure, en bas de tableau, un discret Ryzen 3 Pro 5350G. Ce processeur, armé de 4 cœurs / 8 threads, seul représentant Zen 3 ainsi doté d’ailleurs, a une fréquence Boost de 4,2 GHz ; de fait, malgré une fréquence de base de 4 GHz, ce n’est pas vraiment la puce la plus excitante du marché ; sauf, peut-être, lorsqu’elle caracole à 5,6 GHz.

C’est la fréquence que lui a fait atteindre le dénommé Yosarianilives. Ce dernier avait installé son Ryzen 5300G sur une carte mère Asus ROG Strix B550-I Gaming et l’avait associé à 16 Go de RAM DDR4 fonctionnant à 4600 MHz, avec des timings de 16-16-16-38. L’individu ne précise pas quel type de refroidissement il a mobilisé, mais on suppose qu’il a eu recours au traditionnel azote liquide, souvent impliqué à de telles fréquences. Malheureusement, Yosarianilives n’a pas non plus mis son Ryzen 5300G à 5,6 GHz à l’épreuve dans des benchmarks.

AMD : Zen 4 et RDNA 3 pas avant le quatrième trimestre 2022 ?

Un Ryzen 3 5300G non destiné au marché DIY

Comme indiqué ci-dessus, AMD a présenté le Ryzen 3 5300G et sa variante GE (version avec un TDP de 35 W au lieu de 65 W) en avril dernier. Il est intégré à la gamme d’APU Ryzen 5000 desktop. Celle-ci contient aussi un Ryzen 5 5600G et un Ryzen 7 5700G, dotés respectivement de 6 et 8 cœurs (et là encore, des versions GE). Contrairement à ses deux grands frères, qui débarqueront sur le marché DIY en août, le Ryzen 3 5300G reste, pour l’instant, l’exclusivité des OEM. Notez que la gamme Ryzen 5000 desktop ne contient pas de Ryzen 3, seulement des Ryzen 5, 7 et 9.