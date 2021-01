Un Ryzen 7 5700G et un curieux Ryzen 9 5980HX listés par l’USB-IF

Il est probable qu’AMD profite du CES 2021, qui se déroulera de manière entièrement virtuelle du 11 au 14 janvier, pour dévoiler de nouveaux processeurs sous architecture CPU Zen 3. Deux modèles inédits figurent désormais sur la liste officielle de l’USB-IF : le Ryzen 7 5700G et le Ryzen 9 5980HX.

Nous avons plusieurs fois croisé le Ryzen 7 7500U au cours des semaines précédentes, une puce pour PC portables qui appartient à la famille Cezanne, mais jamais le Ryzen 7 5700G. Selon la nomenclature utilisée par AMD, le suffixe G désigne des APU destinés aux PC fixes et réservés aux partenaires OEM. Ce Ryzen 7 7500G devrait logiquement succéder à l’actuel Ryzen 7 4700G de la gamme Renoir ; il conservera sûrement une configuration 8 cœurs / 16 threads.

Ryzen 9 5980HX : un Ryzen 9 5900HX plus puissant ?

Le Ryzen 9 5980HX est plus mystérieux. Là encore, nous avons rencontré plusieurs fois le Ryzen 9 5900HX, mais jamais le Ryzen 5980HX. Il pourrait s’agit d’une variante avec des fréquences plus élevées (le Ryzen 9 5900HX atteindrait déjà 4,7 GHz) voire plus de cœurs (le Ryzen 9 5900HX en possède 8).

Nos interrogations seront probablement levées d’ici une semaine.

Sources : USB-IF 1, 2