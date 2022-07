Un SSD G-Drive externe 1 To renforcé pour moins de 100 euros chez Darty !

Ce SSD G-Drive de G-Technology (une marque de Western Digital) voit son prix passer de 149,99 à 99,99€ grâce à une réduction de 34% proposée sur le site de Darty, soit 50 euros de moins sur le prix de départ. Sa conception lui permet de résister aux chocs et aux vibrations afin de protéger vos fichiers même pendant vos déplacements et son indice de protection IP67 le rend résistant à l’eau et à la poussière.

SSD 1 To G-Drive G-Technology > 99,99€ chez Darty

Il intègre également une protection contre les chutes jusqu’à 3 mètres et une résistance à une pression pouvant aller jusqu’à 450 kg.

Il affiche des vitesses de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s via son port USB-C avec une interface USB 3.2 Gen2. Il est compatible avec les périphériques de dernière génération et plus anciens utilisant au moins Mac OS 10.10+. Windows 10, 8.1, 7 (par le biais d’un reformatage). Garantie limitée de cinq ans pour assurer votre tranquillité d’esprit.

La livraison sous 5 jours est gratuite mais il est également possible d’opter pour un retrait en magasin 1h après la validation de la commande si le produit est en stock dans le magasin choisi.

