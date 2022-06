Un Vivobook 14” à moins de 500€ pour les soldes d’été chez Rue du Commerce

Profitez d’un Vivobook 14” à moins de 500€ et de bien d’autres PC portables à prix mini pour les soldes d’été chez Rue du Commerce. Découvrez les offres ci-dessous.

Voir les soldes d’été Asus chez Rue du Commerce

C’est le moment ou jamais de craquer pour un nouvel ordinateur portable à prix mini grâce à Rue du Commerce. Pendant les soldes d’été, l’enseigne vous propose en effet de nombreux PC portable Asus à prix cassé ! Parmi toutes les offres, on trouve par exemple le Vivobook 14” R415FA-EK054T avec une réduction incroyable de -150€.

Le Vivobook se retrouve ainsi à moins de 500€. Vous pouvez en effet vous le procurer pour seulement 499,99€ au lieu de 649,99€.

150€ de réduction pour un PC doté d’un processeur Intel Core i5-10210U avec 8Go de RAM et une carte graphique NVIDIA, c’est une occasion en or à ne pas rater ! Avec ce Vivobook, vous profitez d’un écran de 14 pouces Full HD de qualité, d’une autonomie au top et d’un taux de rafraîchissement de 60Hz. Vous pouvez ainsi jouer ou travailler pendant des heures sans craindre de coupure.

Si vous n’êtes pas convaincu par cette première offre, vous pouvez toujours vous tourner vers le PC Asus Zenbook Duo UX481FA-HJ039T à seulement 699,99€. Grâce à son écran secondaire tactile, le Zenbook Duo vous permet de booster votre créativité et de profiter d’une productivité au top.

Il vous fait également profiter d’un design élégant et d’une connectique très riche. Côté performances, il est équipé d’un processeur Intel Core i5-10210U et d’un taux de rafraîchissement de 60Hz pour vous permettre de travailler, jouer, regarder des vidéos en toute tranquillité.

Soldes Rue du Commerce : les autres PC Asus à prix cassé

En vous rendant dès maintenant chez Rue du Commerce, vous pouvez également profiter des offres suivantes sur les PC Asus :

-33% sur le Zenbook UM425QA-KI157W à 999,99€ au lieu de 1499,99€.

-22% sur le Vivobook S712EA-AU028T à 699,99€ au lieu de 900€.

-36% sur le Vivobook S515JA-BQ2336W à 699,99€ au lieu de 1099,99€.

-20% sur le Vivobook R702MA-BX237W à 399,99€ au lieu de 499,99€.

-20% sur le Vivobook R515EA-BQ946T à 479,99€ au lieu de 599,99€.

Le Zenbook S UX393EA-HK025T à 999,99€.

Le Vivobook OLED S533EA-L12433W à 949,99€.

-17% sur le Zenbook Duo UX482EG-KA218T à 999,99€ au lieu de 1199,99€.

-27% sur le Vivobook R415EA-EK1155W à 399,99€ au lieu de 549,99€.

Voir toutes les offres chez Rue du Commerce

Attention, toutes ces offres ne sont valables que durant les soldes d’été ! Alors, pour en profiter, vous devez faire vite et vous rendre rapidement chez Rue du Commerce. En prime, l’enseigne vous propose la livraison dès le lendemain matin entre 8h et 13h avec Chronopost pour toute commande passée avant 15h. Aussi, vous pouvez profiter de deux options LLD :

Le pack Access qui inclut dépannage, livraison et reprise du produit en fin de location.

Le pack Premium qui inclut dépannage, livraison, reprise du produit en fin de location et possibilité de renouvellement de la location au bout de 12 mois.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rue du Commerce.