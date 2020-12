Une carte graphique Intel avec 128 unités d’exécution testée sur Geekbench et Sisoftware

Une carte graphique Intel légèrement plus puissante que l’Iris Xe MAX a passé quelques tests sur Geekbench 5 et Sisoftware. Les benchmarks la définissent comme une solution graphique Intel Gen12 desktop. Cela signifie une microarchitecture XE-LP. La carte s’arme de 128 unités d’exécution (équivalent à 1 024 processeurs de flux) et de 3 Go de mémoire. La fréquence GPU est de 1,4 GHz.

Pour rappel, la carte graphique Irix Xe MAX pour PC portables embarque 96 unités d’exécution et a une fréquence GPU de 1,65 GHz. Elle bénéficie d’un peu plus de VRAM, puisqu’elle hérite de 4 Go de mémoire LPDDR4x. La carte à 128 UE obtient un score OpenCL de 9 311 points et un score Sisoftware de 82 points.

Intel : les cartes mères sur chipset 500 arriveraient le 11 janvier

Légèrement plus puissante que l’Irix Xe Max

Avec une fréquence GPU de 1 400 MHz et 128 UE, la puissance de calcul avoisine les 2,86 TFLOPS. Cette carte est environ 13 % supérieure à l’Iris Xe Max, dont la puissance est d’environ 2,53 TFLOPS.

Nous verrons dans les prochaines semaines si Intel officialise cette carte graphique avec 128 UE pour les machines fixes ; l’Iris Xe MAX est, pour sa part, réservée aux ordinateurs portables. Dans tous les cas, ces deux solutions restent de l’entrée de gamme. Les cartes plus puissantes, les GPU Xe HPG (pour High Performance Gaming), n’arriveront que plus tard en 2021.