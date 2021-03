Une diapo dévoile une partie de la gamme Rocket Lake-S, du Core i7-11700T au Core i9-11900K

Cinq Core i7 et cinq Core i9, tous dotés de 8 cœurs / 16 threads. Le Core i9-11900K peut atteindre 5,3 GHz sur un seul cœur et 4,8 GHz sur l’ensemble de ses cœurs (TVB).

Intel pourrait présenter ses processeurs Rocket Lake-S le 15 mars en vue d’un lancement à la fin du mois. Le site Weibo partage deux prétendues diapositives de présentation. L’une dévoile la partie supérieure de la gamme, du Core i7-11700 au Core i9-11900.

En ce qui concerne le nombre de cœurs et de threads, les Core i7 et Core i9 sont logés à la même enseigne : 8 cœurs / 16 threads. Les fréquences et TDP varient selon les modèles. Les TDP restent toutefois similaires à ceux de la gamme Comet Lake-S. La valeur classique est de 65 W, étendue à 125 W pour les processeurs K et rabaissée à 35 W pour les modèles T. Des puces dépourvues d’iGPU (F) sont toujours présentes. Les absents, les Core i5 et Core i3 embarquent respectivement 6 cœurs / 12 threads et 4 cœurs / 8 threads. Rappelons que les Core i3 ne seraient pas des Rocket Lake-S mais des Comet Lake-S Refresh.

Le Core i7-11700K plus performant que le Core i9-10900K sur trois jeux

Le Core i9-11900K comparé au Core i9-10900K sur quatre jeux

La deuxième diapositive compare les performances dans quatre jeux (Total War Three Kingdoms, Gears 5, Grid 2019 et Microsoft Flight Simulator) du Core i9-11900K et du Core i9-10900K. Néanmoins, ce qui est comparé n’est pas précisé ; on suppose qu’il s’agit du nombre d’images par seconde moyen. Malgré ses deux cœurs en moins, le processeur Rocket Lake-S devance son ancêtre de 8 à 14 %.

Enfin, notez qu’à l’occasion du CES 2021, Intel avait montré une diapositive du même genre opposant le Core i9-11900K au Ryzen 9 5900X.