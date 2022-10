Une Galaxy Watch5 + une enceinte JBL avec une grosse réduction chez Darty

Voir l’offre chez Darty

On a trouvé une pépite aujourd’hui chez Darty ! En vous rendant dès maintenant sur le site, vous pouvez profiter d’une réduction exceptionnelle de -40€ sur un pack contenant :

Une montre connectée Galaxy Watch5

Une enceinte JBL Go 3 noire

Le pack est ainsi disponible pour seulement 299,99€ au lieu de 339,99€.

Et ce n’est pas tout ! En prime, si vous achetez ce pack chez la Fnac, vous profitez également des cadeaux suivants :

4 mois d’abonnement offerts pour Deezer Premium.

Jusqu’à 50€ remboursés après achat.

Pour bénéficier du remboursement, il vous suffit de vous rendre sur le site de Samsung après votre achat et de constituer votre dossier. Mais attention, cette offre de remboursement n’est valable que jusqu’au 15 novembre !

Profitez de la pointe de la technologie à prix mini avec Samsung et JBL

Avec la Galaxy Watch5, vous profitez d’une montre connectée très performante ! Elle vous offre une expérience confortable et pratique grâce notamment à Android Wear 3.5 et un écran Super AMOLED de 1,36″. Elle intègre aussi le suivi de vos activités sportives et de votre sommeil (avec détection des ronflements).

Haut de gamme, elle est dotée d’une puce GPS et propose la résistance IP68. Elle supporte ainsi une immersion dans l’eau jusqu’à 50m et résiste aux chocs et à la poussière.

Sur sa fiche technique, on trouve aussi :

Un processeur Exynos W920

1,5Go de RAM

16Go de stockage SSD

Parmi toutes ses fonctionnalités, on trouve aussi le suivi de la fréquence cardiaque et la mesure de la composition corporelle. Avec la Galaxy Watch5, vous pouvez ainsi connaître votre IMC, votre densité osseuse, votre masse musculaire, etc.

Avec ce pack, vous profitez également d’un enceinte JBL Go 3. Celle-ci vous fait profiter du son pro JBL avec un châssis ultra-compact et un design très compact. Vous pouvez ainsi l’emporter partout avec vous, et même à la piscine ! Elle est certifiée IP67 et résiste donc à l’eau et à la poussière. Elle fonctionne avec le Bluetooth et son autonomie va jusqu’à 5 heures.