Une liste de dix processeurs Xeon E Rocket Lake dévoilée

Des modèles à 4, 6 et 8 cœurs, pour des TDP qui varient entre 65 et 95 W.

Depuis le lancement des Xeon E-2200 (Coffee Lake) en 2019, Intel n’a pas mis à jour cette gamme de processeurs, estimant sans doute qu’une déclinaison Comet Lake n’était pas justifiée. En revanche, selon une liste complète dévoilée par momomo_us, la firme pourrait dégainer des Xeon E-2300 (Rocket Lake). La série comprendrait des processeurs de 4 à 8 cœurs, avec des TDP allant de 65 à 95 W.

Rappelons que les séries Xeon-E se destinent à des serveurs S1 (mono-socket) polyvalents d’entrée de gamme. Les Xeon E-2300 s’appuieraient sur la plateforme Tatlow. Les cartes mères de cette plateforme, encore non annoncée officiellement, auraient jusqu’à quatre slots DIMM, trois emplacements PCIe, deux emplacements M.2 et huit ports SATA. Pour en revenir aux processeurs, ils hériteraient de la micro-architecture CPU Cypress Cove et pour certaines pièces (les G), d’un iGPU Xe-LP. Enfin, ils prendraient en charge 20 lignes PCIe 4.0, la mémoire DDR4-3200 et bénéficieraient du support AVX-512.

Dix références

Le tableau ci-dessous rassemble toutes les références évoquées par momomo_us. Bien sûr, comme toujours avec ces fuites préliminaires, les spécifications finales sont susceptibles de varier. Nous ignorons à quel moment Intel compte officialiser cette série Xeon E-2300.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Turbo Cache TDP iGPU Xeon E-2388G 8/16 3,20 GHz 5,10 GHz 16 Mo 95W Oui Xeon E-2386G 6/12 3,50 GHz 5,10 GHz 12 Mo 95W Oui Xeon E-2378G 8/16 2,80 GHz 5,10 GHz 16 Mo 80W Oui Xeon E-2378 8/16 2,60 GHz 4,80 GHz 16 Mo 65W Non Xeon E-2374G 4/8 3,70 GHz 5,0 GHz 8 Mo 80W Oui Xeon E-2356G 6/12 3,20 GHz 5,0 GHz 12 Mo 80W Oui Xeon E-2336 6/12 2,90 GHz 4,80 GHz 12 Mo 65W Non Xeon E-2334 4/8 3,40 GHz 4,80 GHz 8 Mo 65W Non Xeon E-2324G 4/8 3,10 GHz 4,60 GHz 8 Mo 65W Oui Xeon E-2314 4/8 2,80 GHz 4,50 GHz 8 Mo 65W Non

