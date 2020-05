Une liste dévoile les noms de 55 cartes mères B550

Le 16 juin prochain, les cartes mères B550 arriveront enfin. Les clients vont à l’évidence avoir le choix, puisque les références de 55 modèles de cartes mères ont fuité.

Le fiable momomo_us divulgue en effet une liste contenant toutes les références que les fabricants prévoient de sortir. Avec 15 cartes mères, ASRock est l’entreprise avec la gamme la plus étoffée. On retrouve les classiques Taichi, Steel Legend ou Phantom Gaming.

Des références connues

Elle est suivie de près par MSI et ses 14 modèles : Bazooka, Mortar, Tomahawk, Gaming… Petite surprise, le plus de haut de gamme de MSI sera une carte Unify. En troisième place se situe Gigabyte et ses 12 références, avec l’Aorus Master, Pro, Elite… Asus a de son côté 11 modèles en stock, dont quatre cartes dans la série ROG Strix, trois dans la série TUF Gaming et quatre dans la série Prime. Enfin, Biostar et SOYO se limitent à deux et un modèle respectivement.