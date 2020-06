Une nouvelle photo du dissipateur de la GeForce RTX 3080

Le feuilleton du système de refroidissement de la GeForce RTX 3080 se poursuit, avec une nouvelle image montrant trois dissipateurs de référence pour la carte. Pour remettre les choses dans leur contexte, ce week-end, des premières photos d’une RTX 3080 ont dévoilé une conception originale. Dans les heures qui ont suivi, Igor Wallossek a donné des informations sur le dissipateur, lequel coûterait 150 dollars à lui seul, mais également des détails sur les RTX 3080, RTX 3080 Ti et RTX 3090.

Lorsqu’on examine cette photo, on remarque une plaque froide en cuivre reliée à quatre caloducs en cuivre. Ces derniers traversent les quatre blocs d’ailettes en aluminium du dissipateur. Le premier d’entre eux dispose d’une cavité pour le ventilateur et se situe directement sur la zone GPU et VRM. Les caloducs se dirigent ensuite vers les deux blocs centraux en forme de triangle qui contribuent également à la dissipation de chaleur.

Un ventilateur en aspiration, l’autre en extraction

Enfin, les caloducs atteignent le quatrième bloc situé à l’extrémité de la carte. Celui-ci bénéficie d’un ventilateur situé sur la face opposée. Selon toute vraisemblance, il devrait être positionné en extraction afin d’aspirer l’air provenant de la carte pour l’expulser vers l’extérieur.

On est maintenant curieux de connaître la plage de températures avec ce refroidissement. Réponse dans quelques semaines, puisque NVIDIA devrait lancer ses cartes Ampere en septembre.