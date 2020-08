Une nouvelle vidéo de Diablo II en 4K à 60 ips, cette fois avec la sorcière

Il y a quelques semaines, on vous présentait une vidéo de Diablo II en 4K à 60 ips. Des modalités rendues possibles grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Le créateur de cette version, Michael ReznoR, nous gratifie d’une nouvelle séquence de gameplay dans les mêmes conditions.

L’individu a troqué son combattant au corps à corps par une sorcière et explore de nouveaux environnements. Ils sont ainsi nettement plus variés et nombreux que dans la première vidéo. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas regarder la séquence dans son intégralité, Michael ReznoR propose un timestamps dans le descriptif.

Vidéo : Diablo IV nous présente les Cannibales, l’une de ses familles de monstres

Entre modernité et authenticité

Comme mentionné dans la précédente actu, l’individu a utilisé le Deep Learning Neural Network et l’Advanced Motion Interpolation pour offrir une définition 4K et du 60 images par seconde à Diablo II. Il a en revanche conservé l’affichage 4:3 ainsi que les effets environnementaux EAX et l’audio 3D des cartes Creative Sound Blaster Audigy/X-Fi. Cela, afin de ne pas dénaturer le titre. Malheureusement, si cette version donne envie de l’essayer, il faut se contenter de regarder, puisqu’elle n’est pas proposée en téléchargement.