Une photographie d’une cargaison de GeForce RTX 3080 Ti

La RTX 3080 Ti s’apparente jusqu’ici à une arlésienne : nous l’évoquons depuis des mois, mais nous n’avons aucune preuve réelle de son existence. Les deux éléments les plus probants étaient le listage par Asus d’un modèle sur son site en décembre dernier et, plus récemment, l’enregistrement par Gigabyte de plusieurs références auprès de l’EEC. Nous pouvons désormais ajouter à cela quelques clichés d’une cargaison de cartes graphiques. Parmi elles se trouvent, a priori, des GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC de MSI.

Ces photographies ont été partagées sur Facebook par un dénommé Lok LOK. La cargaison, en provenance de Chine, serait arrivée à Los Angeles aux États-Unis. Elle ne contient pas uniquement des RTX 3080 Ti, mais aussi des GeForce RTX 3090 et quelques Radeon RX 580 Armor 8G OC et GT 710 2GD3 LP de MSI. Les dernières ne sont pas de première jeunesse, mais avec la pénurie, les fabricants écoulent tous les GPU en leur possession ; les Radeon RX 580 restent d’ailleurs de très bonnes cartes pour le minage de cryptomonnaies.

Lancement en mai ?

Pour en revenir aux RTX 3080 Ti, le « 12G » indique qu’elles s’armeraient bien de 12 Go de VRAM et non 20 Go comme certaines fuites préliminaires le suggéraient. Il s’agit certainement de mémoire GDDR6X à 19 Gbit/s sur une interface de 384 bits. Pour les autres spécifications, cette référence Ampere embarquerait un GPU GA102 avec 10 240 cœurs CUDA, 320 cœurs Tensor et 80 cœurs RT.

En matière de positionnement, cette RTX 3080 Ti viendrait concurrencer la RX 6900 XT d’AMD, sans doute avec un MSRP de 1000 dollars, bien que ces recommandations ne veulent plus dire grand-chose dans la situation actuelle.

En fin de semaine dernière, une fuite évoquait l’arrivée de GPU Ampere aux performances minières bridées en mai. Il faudra attendre une annonce officielle de NVIDIA, mais ce stock de RTX 3080 Ti tend à confirmer le lancement de nouveaux GPU dans les prochaines semaines.

