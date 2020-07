Une plateforme Rocket Lake-S avec du PCIe 4.0 découverte sur SiSoftware

En mars dernier, une diapositive de la plateforme Rocket Lake-S laissait présager d’une prise en charge du PCIe 4.0. Ne manquait plus qu’une preuve concrète, un peu plus tangible qu’une ligne sur une diapositive. C’est désormais le cas, avec une entrée sur SiSoftware.

Repérée par Tum_Apisak, elle recense un système Rocket Lake-S doté d’une interface PCIe 4.0.

Report du 7 nm : des investisseurs envisagent une action collective contre Intel

Lancement en 2021

S’il faut rester prudent et attendre une confirmation officielle, les choses semblent en bonne voie pour que cette onzième génération de processeurs de bureau soit enfin synonyme de support du PCIe 4.0 du côté d’Intel. Rappelons qu’AMD le propose avec ses Ryzen 3000 depuis plus d’un an.

Mais il faudra se montrer encore un peu patient, puisque les puces Rocket Lake-S n’arriveront pas avant 2021. Outre le PCIe 4.0, elles bénéficieront de cœurs CPU Cypress Cove censés apporter un gain d’IPC d’environ 10 %. En revanche, ces processeurs devraient se limiter à 8 cœurs au maximum.