Une puce Lakefield, le Core i5-L15G7, apparaît dans GeekBench 5

Fin janvier, on a découvert un SoC Lakefield baptisé Core i5-L16G7 sur Userbenchmark. Son petit frère, le Core i5-L15G7 se montre dans GeekBench 5. Pour rappel, ces puces d’une surface de 82 mm² pour une taille totale de 12 x 12 x 1 mm embarquent cinq cœur : quatre petit cœurs Tremont à faible consommation et un cœur haute performance Sunny Cove. Les CPU sont gravés en 10 nm et les TDP de l’ensemble de la gamme vont de 5 à 7 W.

Le Core i5-L15G7 a une fréquence de base de 1,38 GHz mais grimpe jusqu’à 2,95 GHz selon GeekBench 5. On suppose qu’un tel surplus de vélocité concerne uniquement le cœur Sunny Cove. Le cache L2 est de 1,5 Mo et le cache L3, de 4 Mo. La puce obtient 725 points en test mono-cœur et 1566 points en multi-cœurs.

Intel : le PCIe 4.0 arrivera avec les processeurs Rocket Lake-S !

Fort en mono-cœur, moins en multi-cœurs

Si l’on compare à la concurrence, par exemple le Snapdragon 835, celui-ci marque respectivement 355 points et 1533. Le SoC d’Intel domine donc de 104,2 % en test mono-cœur mais de seulement 2,2 % en multi-cœurs. En revanche, face au Snapdragon 8cx, qu’on retrouve notamment dans le Samsung Galaxy Book S, les choses s’inversent. Celui-ci marque 703 et 2770 points. Des scores plus élevés en faveur de la puce Qualcomm de 3,1 % et 76,9 %.

Source : Tom’s Hardware US