Une puce Tiger Lake, l’i7-1185G7, surgit sur Time Spy

En décembre 2019, des premiers benchs d’un Tiger Lake en 4C/8T dans Geekbench avaient fuité. Ces puces, gravées 10 nm++ et attendues dans le courant de l’année, s’arment de cœurs Willow Cove à la place des Sunny Cove des processeurs Ice Lake. Ceux-là sont censés être 30 % plus performants à fréquence identique. Un modèle vient de faire son apparition dans 3DMark Time Spy, l’i7-1185G7.

Ce processeur de 11e génération, destiné aux ordinateurs portables, embarque 4 cœurs et 8 threads, et un GPU interne Xe muni de 96 unités d’exécution. La puce obtient un score de 2922 points pour la partie CPU et 1296 points pour la partie graphique. Dans ce dernier cas, c’est 5 % plus élevé que le résultat atteint par l’iGPU du Ryzen 7 4800U.

Jusqu’à 4,3 GHz sur un cœur

Les performances CPU ne sont pas sensationnelles, mais il s’agit d’un échantillon d’ingénierie très précoce. La fréquence est de seulement 3 GHz au maximum. Or, les fréquences finales pourraient monter à 4,3 GHz sur un cœur et 4 GHz sur tous les cœurs.

i7-1185G7



TIME SPY



Graphics Score – 1296

CPU Score – 2922 pic.twitter.com/kxuptBpPoh — APISAK (@TUM_APISAK) April 3, 2020

Finally !!!!



11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz

4C/8T 3GHz base



Intel Corporation TigerLake U DDR4 SODIMM RVP@davidbepo here is you QS sample pic.twitter.com/2z1RFamyTe — _rogame (@_rogame) April 3, 2020

Source : WCCFTech