Une Radeon Instinct MI100 avec 7680 cœurs CDNA ?

Lors de sa journée des investisseurs, AMD a présenté son architecture GPU CDNA. Une architecture destinée à la gamme Radeon Instinct. La première entité à voir le jour devrait se nommer Radeon Instinct MI100 « Arcturus » et aurait un TBP de seulement 200W. De nouvelles fuites mentionnent désormais un modèle armé de 120 unités de calcul (CU), contre 128 il y a quelques semaines.

On doit ces nouvelles données à rogame sur Twitter. Cette carte s’appuierait donc sur 120 CU, ce qui correspond normalement à 7680 cœurs CDNA. En ce qui concerne les fréquences, elles seraient de 878 MHz pour le GPU, 750 MHz pour le SoC. La vitesse mémoire serait quant à elle de 1200 MHz.

Une mémoire HBM2 avec une vitesse de 1,2 GHz

Ces valeurs diffèrent un peu des précédentes, parues début février. Celles-ci indiquaient également 32 Go de mémoire HBM2 à 1 GHz ou 1,2 GHz sur un bus de 4096 bits. En revanche, les fréquences GPU, SoC et le nombre de cœurs étaient plus élevés. À savoir 128 unités de calcul, soit 8192 cœurs, une fréquence GPU de base de 1334 MHz et une fréquence SoC de 1091 MHz.

Ces fuites s’appuient à chaque fois sur des échantillons techniques, d’où les différences de valeurs. Elles donnent néanmoins une idée générale des caractéristiques de la carte. Mais il faudra patienter encore quelques semaines avant d’avoir les spécifications officielles. Pour le moment, AMD n’a pas fixé de date de sortie.

